مراسل القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي مكثف على غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة في تصاعد مستمر، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية تحلق بكثافة فوق القطاع، بالإضافة إلى القصف العنيف والمكثف على المناطق الشرقية بجنوب قطاع غزة.

أضاف أن القذائف تتساقط على منازل النازحين، مؤكدًا أن مدينة دير البلح تتعرض في الوقت الحالي لقصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية.

ونوه بأن القصف تسبب في سقوط 9 شهداء، وإصابة العشرات، مشيرًا أن رفح لها خصوصية في التعامل، بسبب شدة الكثافة السكانية في المنطقة.

وأضاف أن شمال قطاع غزة يعاني من أزمة وكارثة حقيقية، بسبب عدم وصول أ مساعدات إنسانية لها، الأمر الذي يتسبب في إنتشار المجاعة بين السكان هناك.