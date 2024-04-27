السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو "القومى للمرأة": جهود كبيرة من الحكومة المصرية تجاه المرأة وتمكينها اقتصاديًا

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قالت سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات، إن هناك جهودا كبيرة من جانب الحكومة المصرية تجاه المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن خلال الاجتماع الأخير للمجلس، تمت مناقشة كل ما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة في المحافظات، خاصة فيما يخص الحرف اليدوية والتراثية.

ونوهت بأن المجلس يسعى لتحويل الحرف اليديوية إلى نشاط يسهم في زيادة الناتج المحلي، مشيرة إلى أنه في يوم التراث العالمي تم استغلال هذه المناسبة في تطوير الأزياء والحرف التراثية في سيناء.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، أسهم في تدريب 13347 سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ المصرية، الذي يعتبر أحد المشروعات المهمة الذي بدأ منذ سنوات.

وتابعت أن المجلس القومي، يسعى لتطوير السيدات في مجال الإدارة والمطابخ الكبرى، وبالتالي يسهم في تحسين الدخل للكثير من السيدات بعد ذلك.

عضو المجلس القومي للمرأة الحكومة المصرية نون القمة اكسترا نيوز المطابخ المصرية

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