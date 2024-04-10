الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتكبيرات العيد.. توافد أهالى الإسكندرية على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر

توافد المصليين على
توافد المصليين على ساحات صلاة العيد بالإسكندرية

بدأ منذ قليل توافد المصلين على مساجد وساحات الصلاة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تعالي الأصوات بتكبيرات العيد وأجواء من البهجة سيطرت على الجميع احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وشهدت ساحة صلاة العيد بمسجد شرق المدينة بمنطقة ميامي، إقبال الآلاف من الأهالي استعدادا لـ صلاة عيد الفطر، وحرص الكثير من المصلين على اصطحاب الأطفال إلى ساحة الصلاة المساجد لأداء صلاة العيد.

وخصصت محافظة الإسكندرية 531 ساحة لصلاة العيد، بجانب أكثر من 4000 مسجد بجميع أنحاء المحافظة جميعها يؤدى بها صلاة عيد الفطر المبارك تحت إشراف مديرية أوقاف الإسكندرية.

وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المساجد تزينت واتخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيرًا إلى أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية مستمرة حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد.

وأشار إلى أن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة وعددها 11إدارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك والاستعدادات اللازمة لإقامة الصلاة.

وأكد على تكثيف المرور والمتابعة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشددًا على  أهمية المتابعة المستمرة للمساجد ومتابعة تنفيذ التعليمات وانضباط الأئمة والعمل وضبط سير العمل بالمساجد، ورفع حاله الطوارئ وانعقاد غرف العمليات بكل إدارة حتى نهاية شعائر صلاة العيد.

واتخذت محافظة الإسكندرية عدة استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، وتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق خلال أيام العيد.

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