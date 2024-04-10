كورنيش أبو العباس مقصد الإسكندرانية للاحتفال بعيد الفطر المبارك (صور)

شهد كورنيش منطقة أبو العباس في الإسكندرية إقبالا من الأسر للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تجمعت الأسر لشراء البالونات والحلوى للأطفال، والتقاط الصور التذكارية، كما توافد أهالي الإسكندرية على شاطئ بحري لقضاء يوم ترفيهي والاستمتاع بنسيم البحر. وشهد الشاطئ زيارة العديد من الشباب والأطفال للسباحة مع تحسن حالة الطقس اليوم.

وأكدت ألاء أحمد، من سكان منطقة بحري، أنها تعتاد كل عيد على الصلاة في مسجد أبو العباس مع عائلتها وجيرانها، ثم الخروج إلى الكورنيش والتنزه حتى منطقة القلعة ثم العودة إلى المنزل.

وأضافت أن العيد هو فرصة لتجمع الأسر والأصدقاء والجيران، وقضاء وقت ممتع سويًا، وتبادل التهاني، وهو ما تشعر به من خلال نزهة الكورنيش.

وأشار علي عبدالله إلى أنه حرص على التوجه إلى الشاطئ مع تحسن حالة الطقس، حيث إن البحر يعتبر من أهم الأماكن لتجمعات الأسر والعائلات خلال إجازة العيد.

ورصد "الدستور" أجواء صلاة العيد بساحة مسجد أبو العباس المرسي وسط الإسكندرية، أحد أشهر ساحات الصلاة بالمحافظة، حيث شهدت الساحة الآلاف المصليين من الكبار والشباب، واصطحب الأهالي الأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، وأدوا صلاة العيد في أجواء روحانية وفرحة لجموع المصليين.

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