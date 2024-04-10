تبدأ من 10 جنيهات.. رحلة بحرية بالفلوكة أحلى فسحة للإسكندرانية في العيد

"فسحة على قد الإيد".. شعار رفعه أصحاب مراكب النزهة "الفلوكة" بالإسكندرية، لجذب المواطنين خلال عيد الفطر المبارك لاستقلال مركب صغير في رحلة بحرية بمنطقة بحري الشهيرة بالإسكندرية وقضاء وقت ممتع بداخل البحر.

معالم الإسكندرية قلعة قايتباي وموقع الفنار القديم ومكتبة الإسكندرية، تلك الأماكن التي يشاهدها مستقلي "الفلوكة" بداخل البحر في مقابل 10 أو 20جنيهًا للفرد لمدة 20دقيقة داخل البحر.

وتنطلق الرحلة بمركب المجداف من منطقة قلعة قايتباي، قاصدة محيط القلعة للتعرف على المعلم الأثري الشهير والدخول بالمياه والتنزه بها ومشاهدة موقع الفنار القديم ومكتبة الإسكندرية التي تظهر على بعد من داخل المياه وشرح العديد من القصص التاريخية الخاصة بالمنطقة هذا هو برنامج الرحلة بحسب حديث أصحاب المراكب.

وقال محمود عادل، أحد أصحاب مراكب النزهه، إن المركب تستوعب 10 أفراد وسعر الفرد 20 جنيها، أما إذا كانت أسرة أو اصدقاء كرحلة خاصة تكون سعر الرحلة 100 جنيه أي الفرد يكون بـ10 جنيهات فقط، مشيرًا إلى أنه يكون هناك تساهل أيضًا في الرحلات الخاصة فمن الممكن أسرة من 4 أو 5 أفراد يستقلون المركب بسعر 80 جنيها أو أقل، حيث يتم تخفيض الأسعار في كثير من الأوقات لجذب الزائرين على تجربة الرحلة البحرية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الرحلة تستغرق 20 دقيقة في المعتاد وفي أيام الزحام أو الأعياد تقل مدتها من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وتكون جولة في محيط قلعة قايتباي ورؤية بعض المناطق السياحية والأثرية من داخل البحر مثال مكتبة الإسكندرية ولكن من مسافة داخل البحر والقلعة من الجهة البحرية والممشى الجديد الذي جاري إنشاؤه، فضلا عن موقع فنار الإسكندرية القديم.

وأوضح معتز سعيد، صاحب مركب، أن الرحلات البحرية ليست الفلوكة فقط، فهناك مراكب تصل سعر الفرد في الرحلة البحرية 50 جنيها، وهي رحلة تستغرق 45 دقيقة داخل البحر تتجول فيها المركب لعدة أماكن ومشاهدة منطقة بحري وأبو العباس المرسي والمنشية وصولا لعدة معالم سكندرية أخرى، وهذه الرحلة تكون بسعر مختلف لطول المدة بداخل البحر.

وأشار إلى أن أيام إجازة العيد هي موسم عمل، وهناك إقبال على الرحلات البحرية من الشباب والأسر والزائرين من خارج محافظة الإسكندرية لتجربة الرحلة البحرية والاستمتاع بأجواء عروس البحر.

رحلة الفلوكة ببحر الإسكندرية

رحلة الفلوكة ببحر الإسكندرية

رحلة الفلوكة ببحر الإسكندرية

رحلة الفلوكة ببحر الإسكندرية

رحلة الفلوكة ببحر الإسكندرية