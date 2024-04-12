توافد المواطنين على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من أهالي المدينة الساحلية وزائريها على شواطئ عروس البحر، حيث تميزت أجواء الإسكندرية خلال العيد بطقس معتدل وأجواء مبهجة.

ورصدت عدسة "الدستور" أجواء الاحتفال بالعيد على شواطئ شرق الإسكندرية، وتوافد الرواد للاستمتاع بفسحة البحر والألعاب الشاطئية.

ورفعت شواطئ الإسكندرية الراية الخضراء، مع استقرار الأحوال الجوية وذلك للسماح للنزول بمياه البحر وحرية السباحة بأمان.

وحرص رواد الشواطئ على النزول للسباحة، وركوب البدالات المائية، بجانب ألعاب الأطفال المتواجدة على رمال الشاطئ، بجانب تجمع الشباب لممارسة لعبة الركت أشهر الألعاب الشاطئية القديمة، وذلك على المساحة الرملية الشاسعة بشاطئ جزيرة الذهب.

وتابعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعدادات الشواطئ لاستقبال الرواد، والاطمئنان على منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ.

وحذرت مصايف الإسكندرية من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.

حملات سياحة الإسكندرية لضبط الأسعار

كما كثفت الإدارة المركزية الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للسياحة بعدة حملات بمختلف الأحياء خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من التصديق على الحفلات التي تمت إقامتها.

أسفرت الحملات عن إقامة 2منشأة حفلات بدون تصديق من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

كما تم المرور أيضا على عدة منشآت بنطاق أحياء مختلفة وتبين إلتزام 3منشآت بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، كما تبين عدم التزام 21 منشأة بقائمة الأسعار، كما حققت 4 منشآت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية، و2 منشأة تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة.

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