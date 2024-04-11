بهجة العيد.. إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية في ثانى أيام عيد الفطر

توافد أهالي الإسكندرية وزائريها على الشواطئ المختلفة بالقطاعين الشرقي والغربي في ثان أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعد "فسحة البحر" أبرز أماكن الاحتفال والاستمتاع بالعيد خاصة مع اعتدال حالة الطقس، حيث ساد اليوم طقس مشمس مع ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء عروس البحر المتوسط.

رفع الرايات الخضراء شرق الإسكندرية



وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت اليوم الراية الخضراء، ما عدا شاطئ ستانلي رفع الراية الصفراء، كما رفعت شواطئ العجمي والقطاع الغربي الراية الصفراء.

استعدادات شواطئ الإسكندرية



وأوضحت أن الشواطئ استعدت لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانه دورات المياه أبراج المراقبة واستكمال عماله الشاطئ، وتم التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ "لايف جاكت"، فضلا عن الالتزام بتواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم.

استعدادات مكثفة بالمحافظة

واتخذت محافظة الإسكندرية عدة استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، وتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية.



ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

IMG-20240411-WA0010

IMG-20240411-WA0011

IMG-20240411-WA0012