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محافظات

وكيل صحة الإسكندرية تتابع سير العمل بالمنشآت الصحية يأول أيام عيد الفطر

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة العمل بالمنشآت الصحية بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة التفقدية المكثفة متابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمنطقتي المنتزة الطبية وشرق الطبية حيث تم المرور على: مستشفى أبو قير العام -مستشفى صدر المعمورة- مركز طب أسرة العمراوي- مركز طب أسرة سان ستيفانو- مكتب صحة فلمنج.

وتابعت وكيل صحة الإسكندرية، انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، كما تابعت ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة وتقديم خدمات التطعيمات الأساسية وصرف الألبان الصناعية وفحص ما قبل الزواج بالمراكز المخصصة.

وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادات العقر والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات وكذلك تابعت سير العمل بمكاتب الصحة ومراكز طب الأسرة وتواجد الفريق الطبي طبقًا لجداول النوبتجيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وقدمت وكيل صحة الإسكندرية، التهنئة للفرق الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر وأثنت على التزام الفرق الطبية وتواجد المديرين والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.

وكانت قد أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتكليف مديري المناطق والإدارات الطبية بالتواجد والمرور على المستشفيات والوحدات التابعة والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض النوباتجيين، مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات بالمستشفيات والوحدات الصحية كما أكدت على جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر فصائل الدم المختلفة في بنوك الدم بالمستشفيات وتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة في الأماكن العامة.

كما أكدت، على تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات ورصد أي حالات أو حوادث طارئة والتعامل معها على وجه السرعة، كما تقوم إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة برش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق ضد البعوض والذباب والتأكد من نظافتها  للحفاظ على صحة المواطنين.

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المنشآت الصحية محافظة الاسكندرية الخدمة الطبية عيد الفطر المبارك خطة الطوارئ مراكز طب الاسرة

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