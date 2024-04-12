السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات كرنفال العيد بنادى المهندسين في الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمرت فعاليات كرنفال عيد الفطر المبارك في نادى المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ومجلس نادي المهندسين بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالى.

وشهد نادى المهندسين بالإسكندرية إقبال الآلاف من المهندسين وأسرهم من الإسكندرية لتتوافد من مختلف المحافظات لقضاء عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالفقرات الترفيهية والغنائية التى تم تنظيمها من قبل مجلس إدارة نادى المهندسين بالإسكندرية وبتعاون لجنة العلاقات العامة والإعلام.

وشمل كرنفال اليوم الثاني مسرح العرائس فقرة الشو الافريقي من فرقة نجوم النوبة، سينما الأطفال، فريق ميوزيكان باند، عازف الاورج چورج، وفقرة غنائية النجم محمود حسن، النجم محمد عمر، عازف الكمان ياسر السعدي، وكذلك شمل اليوم الثالث مسرح العرائس، سنيما الاطفال، والنجمة رواء الشريف، النجم ياسر قمر، النجمة ميار مبروك، عازف الكمان ياسر السعدي.

يذكر أن انطلاق الكرنفال بدايةً من صلاة العيد حتى اليوم تتم بشكل مجاني بالكامل طوال اليوم، ويأتى ذلك فى إطار تقديم خدمات ترفيهية وغنائية متنوعة للمهندسين وأسرهم فى نادى المهندسين بالإسكندرية.

وقدم الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة تهنئة من مجلسي نقابة المهندسين ونادي المهندسين والمهندسين وذويهم بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا قضاء أوقات ممتعة داخل صرح نادى المهندسين والاستمتاع بالأنشطة المقدمة، كما توجه بالشكر لمجلس النادي وجميع القائمين على إعداد و تنظيم اليوم من مجلس النادي والعاملين به، وبتعاون لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد في التنسيق لليوم .

وأضاف المهندس محمد فتح الباب أمين نادي المهندسين أن الكرنفال شمل العديد من الفقرات والأنشطة المتنوعة التي تم توفيرها للمهندسين و أسرهم مجانًا، منها ألعاب متنوعة و ألعاب مائية ،ملاهي الأطفال، سينما 9D، سينما الأطفال ،رسم للأطفال، فقرة مسرح العرائس ،فقرات أخرى متنوعة خلال أيام العيد.

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كرنفال عيد الفطر نادي المهندسين الفقرات الترفيهية صلاة العيد نقابة المهندسين

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