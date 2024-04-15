الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة

الدكتور عربي أبو
الدكتور عربي أبو زيد وكيل تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، للاستعداد لإجراء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

كما أعلن مدير المديرية عن الاستعداد للحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تلك المبادرة التي تم إطلاقها مطلع الفصل الدراسي الثاني بأربع إدارات تعليمية (منتزه ثان، منتزه أول، شرق، الجمرك) لتوعية الطلاب بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، وتوعية الطلاب بكافة السبل التي من شأنها المحافظة على صحتهم.

وأكَّد أبوزيد أن تعليم الإسكندرية نظم العديد من المبادرات والأنشطة التربوية المختلفة في كافة المجالات (رياضية وثقافية وفنية وموسيقية واجتماعية) خلال الفصل الدراسي الثاني، كما نظّم العديد من ندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وفي شهر رمضان المبارك تم تنظيم العديد من الدورات الرمضانية وكانت أبرزها تلك التي تم إقامتها بمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بانتظام الدراسة بمدارس المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وكرم مدير المديرية، بنهاية شهر رمضان المبارك، الفرق الفائزة في ختام الدورة الرمضانية، حيث كرم الفرق الفائزة بالمركز الأول (فني، وإعدادي، وكرة نسائية) بكأس البطولة وقميص لكرة القدم، كما تم تكريم أصحاب المركز الثاني بقمصان لكرة القدم.

وأكَّد مدير المديرية أن ممارسة الرياضة تنمي القدرات العقلية وترتكز على الأخلاق الرياضية وخلق المنافسة وبناء وتنمية شخصية الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق، ويحرص تعليم الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية والرياضية سواء ورش عمل أو برامج تدريب أو معارض؛ لتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وخلق الدوافع التنافسية محليًا وعالميًا.

التربية والتعليم مدارس المحافظة انتظام الدراسة تعليم الإسكندرية محافظة الاسكندرية

مواد متعلقة

21 ألف فدان قمح بالإسكندرية.. والزراعة تستعد لبدء موسم الحصاد والتوريد

"تموين الإسكندرية" تستجيب لشكاوى المواطنين بشأن سوء الرغيف

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

تنشيط السياحة بالإسكندرية تستقبل الباخرة “استوريا جراند"

الإسكندرية: رفع 19 ألف طن مخلفات خلال إجازة عيد الفطر

الدفع بـ10 غواصين للبحث عن جثمان غريق الساحل الشمالى

رئيس علوم البحار يعلن اعتماد "اليونسكو" البرنامج الإفريقى لعقد المحيطات بالأمم المتحدة 2030

رئيس الجامعة المصرية اليابانية يشارك فى اجتماعات رؤساء تحرير كبرى المجلات العلمية بأمريكا

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟