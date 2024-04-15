تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، للاستعداد لإجراء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية.

كما أعلن مدير المديرية عن الاستعداد للحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تلك المبادرة التي تم إطلاقها مطلع الفصل الدراسي الثاني بأربع إدارات تعليمية (منتزه ثان، منتزه أول، شرق، الجمرك) لتوعية الطلاب بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وترشيد استهلاكها، وتوعية الطلاب بكافة السبل التي من شأنها المحافظة على صحتهم.

وأكَّد أبوزيد أن تعليم الإسكندرية نظم العديد من المبادرات والأنشطة التربوية المختلفة في كافة المجالات (رياضية وثقافية وفنية وموسيقية واجتماعية) خلال الفصل الدراسي الثاني، كما نظّم العديد من ندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، وفي شهر رمضان المبارك تم تنظيم العديد من الدورات الرمضانية وكانت أبرزها تلك التي تم إقامتها بمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بانتظام الدراسة بمدارس المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وكرم مدير المديرية، بنهاية شهر رمضان المبارك، الفرق الفائزة في ختام الدورة الرمضانية، حيث كرم الفرق الفائزة بالمركز الأول (فني، وإعدادي، وكرة نسائية) بكأس البطولة وقميص لكرة القدم، كما تم تكريم أصحاب المركز الثاني بقمصان لكرة القدم.

وأكَّد مدير المديرية أن ممارسة الرياضة تنمي القدرات العقلية وترتكز على الأخلاق الرياضية وخلق المنافسة وبناء وتنمية شخصية الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق، ويحرص تعليم الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية والرياضية سواء ورش عمل أو برامج تدريب أو معارض؛ لتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وخلق الدوافع التنافسية محليًا وعالميًا.