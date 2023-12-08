عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

تلعب مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

هناك العديد من بطولات كرة القدم المختلفة، بما في ذلك كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري السعودي اليوم

مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى الساعة 5:00 بتوقيت مصر و6:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبدالعزيز، والقناة الناقلة هى SSC HD.

موعد مباراة الأهلي اليوم

تقام مباراة الأهلي اليوم وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6.

وفي مباريات دوري أبطال أفريقيا يقع النادي الأهلى في المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الزمالك

تم تحديد موعد مباراة الزمالك المؤجلة ضد ساجرادا لتكون غدًا السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 ضمن مباريات الكونفيدرالية الأفريقية، وتقام المباراة على ملعب برج العرب، وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6 الساعة السادسة بتوقيت مصر.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

يواجه ميدياما – غانا فريق يانغ أفريكانز – تنزانيا الساعة 18:00م

يواجه النجم الساحلي – تونس فريق الهلال – السودان الساعة 21:00م

فريق الخليج يواجه أبها الساعة 17:00

فريق التعاون يواجه الفيحاء الساعة 17:00

فريق الطائي يواجه الهلال الساعة 17:00

فريق النصر يواجه الرياض الساعة 20:00

مباريات الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس فريق نابولي اليوم الجمعة الساعة 9:45 دقيقة.