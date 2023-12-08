الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تلعب مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

 

هناك العديد من بطولات كرة القدم المختلفة، بما في ذلك كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة.

 

مباريات الدوري السعودي اليوم

مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى الساعة 5:00 بتوقيت مصر و6:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبدالعزيز، والقناة الناقلة هى SSC HD.

عاجل.. موعد مباراة الزمالك وجدول مباريات اليوم الخميس 7-12-2023 والقنوات الناقلة

للمرة الرابعة على التوالي.. مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي اليوم 

تقام مباراة الأهلي اليوم وشباب بلوزداد في الجولة الثالثة ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6.

 

وفي مباريات دوري أبطال أفريقيا يقع النادي الأهلى في المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

موعد مباراة الزمالك 

تم تحديد موعد مباراة الزمالك المؤجلة  ضد ساجرادا لتكون غدًا السبت الموافق 9 ديسمبر 2023 ضمن مباريات  الكونفيدرالية الأفريقية، وتقام المباراة على ملعب برج العرب، وتنقل المباراة على قناة بين سبورت 6 الساعة السادسة بتوقيت مصر.

 

مباريات دوري أبطال أفريقيا 

  • يواجه ميدياما – غانا فريق يانغ أفريكانز – تنزانيا الساعة 18:00م
  • يواجه النجم الساحلي – تونس فريق الهلال – السودان الساعة 21:00م
  • فريق الخليج  يواجه أبها  الساعة 17:00
  • فريق التعاون يواجه الفيحاء الساعة 17:00
  • فريق الطائي يواجه الهلال الساعة 17:00
  • فريق النصر  يواجه الرياض الساعة 20:00

 

مباريات الدوري الإيطالي 

يواجه فريق يوفنتوس فريق نابولي اليوم الجمعة الساعة 9:45 دقيقة. 

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