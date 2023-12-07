منافس الأهلى المحتمل.. الإصابة تُبعد مدافع اتحاد جدة عن كأس العالم للأندية

أبعدت الإصابة الإيطالي لويز فيليبي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وعانى المدافع الإيطالي من الإصابة بعد 13 دقيقة من عمر المباراة التي خسرها اتحاد جدة أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري السعودي.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن التشخيص المبدئي لإصابة لويز فيليبي قد أثبت غياب اللاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية غدًا الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق بشكل رسمي.

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قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف- مارسيلو جروهي- أسامة المرمش.

خط الدفاع: عمر حوساوي- لويز فيليبي- زكريا حوساوي- مهند الشنقيطي- حسن كادش- أحمد حجازي- أحمد بامسعود.

خط الوسط: سلطان الفرحان- نجولو كانتي- فابينيو- إيجور كورنادو- جوتا- فيصل الغامدي- مروان الشافي- عبد الرحمن العبود- مد الله العليان- صالح الجمعان.

خط الهجوم: كريم بنزيمة- رومارينيو- عبد الرزاق حمد الله.

ويُمكن لأي فريق إجراء أي تغيير على قائمته قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة إصابة أي لاعب أو تعرضه لمرض.

ضمك يصدم الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي

تغلب ضمك على ضيفه الاتحاد 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط خلف التعاون صاحب المركز الخامس.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الاتحاد، الذي خاض آخر مباراة له قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل، عند 28 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم ضمك عن طريق جورج كيفين نكودو، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد لله من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل نكودو الهدف الثاني له ولضمك بعد أربع دقائق من هدف التعادل للاتحاد، قبل أن يسجل مارسيلو جروهي حارس الفريق الضيف الهدف الثالث لضمك في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة وهزت شباكه من تسديدة قوية لطارق حامد لاعب وسط ضمك في الدقيقة 46.