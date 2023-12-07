الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق حامد يقود ضمك للفوز على اتحاد جدة بثلاثية في دوري روشن

طارق حامد
طارق حامد

تعرض فريق اتحاد جدة لخسارة مفاجئة أمام مضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

وتعد مباراة اليوم الأخيرة للفريق السعودي، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية التي ستقام في جدة خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

أحرز ثلاثية ضمك كلًا من جورج كيفين نكودو "هدفين" في الدقيقتين 12 والسابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، والدولي المصري طارق حامد في الدقيقة 46 من تسديدة قوية.

وجاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وارتفع رصيد فريق ضمك عند 24 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع.

ويستهل اتحاد جدة مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وفي حال عبوره الفريق النيوزيلندي سيواجه الأهلي يوم 15 ديسمبر في الدور ربع النهائي.

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أهداف المباراة 

تقدم ضمك عن طريق جورج كيفين نكودو، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق عبد الرزاق حمد لله من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل نكودو الهدف الثاني له ولضمك بعد أربع دقائق من هدف التعادل للاتحاد، قبل أن يسجل مارسيلو جروهي حارس الفريق الضيف الهدف الثالث لضمك في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت به الكرة وهزت شباكه من تسديدة قوية لطارق حامد لاعب وسط ضمك في الدقيقة 46.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الحزم على ضيفه الفتح 2 / صفر.

وسجل برونو فيانا الهدف الأول للحزم في الدقيقة الخامسة، وأضاف أنطونيو توزي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

ورفع الحزم رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.

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