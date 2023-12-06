قائمة اتحاد جدة لبطولة كأس العالم للأندية بتواجد أحمد حجازي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، االأربعاء، قوائم الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة في السعودية.

ويقص اتحاد جدة شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، الثلاثاء المقبل، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وشهدت قائمة الاتحاد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي، إضافة للفرنسي كريم بنزيما.

قائمة اتحاد جدة

وجاءت قائمة اتحاد جدة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي - عبدالله المعيوف - أسامة المرمش

خط الدفاع: عمر هوساوي - سلطان الفرحان - زكريا هوساوي - أحمد بامسعود - مهند الشنقيطي - حسن كادش - أحمد حجازي - لويس فيليبي

خط الوسط: فيصل الغامدي - مروان الصحفي - مدالله العليان - أحمد بامسعود - فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما - رومارينهو - عبدالرحمن العبود - صالح العمري - جواو فيليبي جوتا