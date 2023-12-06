عاجل| شبورة خفيفة وأمطار متوسطة.. "الأرصاد" تكشف طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الخميس 13 ديسمبر 2024، والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنَّ البلاد يسودها طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

سقوط أمطار

وأشارت الأرصاد في نشرتها الجوية إلى الفرص مهيَّأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

كما نوّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على قائدي المركبات القيادة بالهدوء تام أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.

وفيما يخصّ حالة البحر المتوسط، أوضحت الأرصاد أنَّها تكون من خفيف إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر تكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًاالخميس 13 ديسمبر

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 14.

أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.