السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الستات مايعرفوش يكدبوا | تعرف على توقعات حالة الطقس في أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن المناخ غدًا الأحد مستقر، مع وجود أمطار خفيفة على بعض الأماكن الصحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، والمذاع على فضائية CBC، أن الأجواء والاحوال الجوية مستقرة على مدار الثلاث أيام القادمة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هطول الأمطار لا يعطل سير العملية الانتخابية.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

الستات مايعرفوش يكدبوا الانتخابات الرئاسية حالة الطقس الطقس الدكتورة منار غانم

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