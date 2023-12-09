السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إيمان عز الدين: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

إيمان عز الدين
إيمان عز الدين

سلط برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، والمذاع على فضائية CBC، الضوء على الانتخابات الرئاسية والمتبقي عليها أقل من يوم، حيث وجهت إيمان عز الدين مقدمة البرنامج عددا من الرسائل التي تحث المواطنين على المشاركة الفعالة.

قالت إيمان عز الدين، إن الانتخابات الرئاسية، هي فرصة لحماية مصر من التهديدات الخارجية، فهي فرصة لإيصال صورة للعالم بأن الشعب المصري واحد قائلة: "صوتك أمانة ومسئولية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني".

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.

إيمان عز الدين الانتخابات الرئاسية برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا فضائية CBC الانتخابات

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