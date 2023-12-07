درجات الحرارة اليوم الخميس 7-12-2023 فى محافظات مصر

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في محافظات مصر والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء يمثل بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات امر في غاية الأهمية.



ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ننشر درجات الحرارة اليوم الخميس 7-12-2023 في محافظات مصر



يسود اليوم الخميس الطقس اللطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



ونوهت الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 7-12-2023



القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 13

بنها 22 14

دمنهور 21 14

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 11

دمياط 21 14

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 22 14

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 22 12

العلمين 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 17

سفاجا 26 19

مرسى علم 27 18

شلاتين 27 21

حلايب 25 20

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 23 13

بني سويف 24 12

المنيا 23 10

أسيوط 24 11

سوهاج 25 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبو سمبل 27 14

