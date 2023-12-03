الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل دائم هي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية والمنذرة باقتراب فصل الشتاء.

ونعرض في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023 في محافظات مصر، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 3-12-2023 في محافظات مصر

يسود اليوم الأحد أجواء مائلة للحرارة تحت آشعة الشمس لطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد،  ويسود  ليلًا أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد في بيانها من شبورة مائية صباحُا تكون كثيفة أحيانُا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

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بيان درجات الحرارة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

القاهرة العظمى 25 الصغرى 15
العاصمة الإدارية العظمى 25 الصغرى 15
6 أكتوبر العظمى 24 الصغرى 14
بنهــــا العظمى 25 الصغرى 15
دمنهور العظمى 24 الصغرى 14
وادي النطرون العظمى 25 الصغرى 14
كفر الشيخ العظمى 24 الصغرى 14
المنصورة العظمى 25 الصغرى 15
الزقازيق العظمى 25 الصغرى 15
شبين الكوم العظمى 24 الصغرى 14
طنطا العظمى 24 الصغرى 14
دمياط العظمى 24 الصغرى 18
بورسعيد العظمى 24 الصغرى 19
الإسماعيلية العظمى 26 الصغرى 13
السويس العظمى 26 الصغرى 14
العريش العظمى 24 الصغرى 14
رفح العظمى 24 الصغرى 13
رأس سدر العظمى 26 الصغرى 13
نخل العظمى 23 الصغرى 08
كاترين العظمى 23 الصغرى 04
الطور العظمى 26 الصغرى 15
طابا العظمى 27 الصغرى 14
شرم الشيخ العظمى 29 الصغرى 20
الإسكندرية العظمى 25 الصغرى 14
العلمين الجديدة العظمى 24 الصغرى 13
مطروح العظمى 23 الصغرى 11
السلوم العظمى 23 الصغرى 12
سيوة العظمى 23 الصغرى 07
رأس غارب العظمى 29 الصغرى 16
الغردقة العظمى 28 الصغرى 17
سفاجا العظمى 28 الصغرى 17
مرسى علم العظمى 29 الصغرى 18
شلاتين العظمى 29 الصغرى 21
حلايب العظمى 27 الصغرى 21
أبو رماد العظمى 29 الصغرى 21
رأس حدربة العظمى 27 الصغرى 22
الفيوم العظمى 25 الصغرى 12
بني سويف العظمى 25 الصغرى 12
المنيا العظمى 24 الصغرى 11
أسيوط العظمى 25 الصغرى 09
سوهاج العظمى 27 الصغرى 11
قنا العظمى 29 الصغرى
 الأقصر العظمى 30 الصغرى 12
أسوان العظمى 30 الصغرى 15
الوادي الجديد العظمى 28 الصغرى 09
أبو سمبل العظمى 29 الصغرى 14

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