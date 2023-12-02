السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مشروبات مهمة تزيد طاقة جسمك في الشتاء

مشروبات
مشروبات

يبحث الكثير منا خلال فصل الشتاء على مشروبات تساعد في زيادة مستوي الطاقة في الجسم، وذلك من أجل الحصول على الطاقة الكافية التي تساعد في أداء المهام اليومية، ولا يعلم معظمنا أن هناك مجموعة من المشروبات الموجودة في كل منزل تساعد في زيادة مستوي الطاقة لدينا.

ووفقا لما جاء في موقع "بولد سكاى"، فأن هناك مجموعة من المشروبات التي يجب الحرص على تناولها باستمرار خلال فصل الشتاء والتي تساعد على زيادة مستوي الطاقة في الجسم والتي تتمثل أهمها في، مشروب الزنجبيل والذي يساعد على رفع معدل الطاقة في الجسم فيجب تناوله خلال فصل الشتاء من مرة إلي مرتين يوميا، إلي جانب ذلك مشروع النعناع على عكس الشائع فأن مشروب النعناع له فوائد عديدة والتي تأتى على رأسها زيادة الانتعاش في الجسم وزيادة الدورة الدموية في الجسم.

مشروب الليمون بالعسل والجزر بالبرتقال يزيدوا الطاقة في الجسم 

ومن ضمن المشروبات التي تساعد في زيادة مستوي الطاقة في الجسم، مشروب الجزر مع البرتقال يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على رفع مستوي الطاقة في الجسم وتزيد من النشاط والحيوية، إلي جانب ذلك مشروب الليمون مع العسل الأبيض له دور فعال في زيادة مستوي الطاقة في الجسم، إلي جانب ذلك مشروب حمص الشام يساعد بصورة كبيرة في زيادة مستويات الطاقة في الجسم، وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لزيادة القدرة البدنية.

تناول شاى الكركم في الشتاء لزيادة مستويات الطاقة

كما يمكن تناول مشروب شاى الكركم الذي يحفز الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يزيد من مستويات الطاقة لدينا، كما يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي التقليل من الرغبة في النوم.

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