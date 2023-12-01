حالة الطقس اليوم الجمعة 1-12-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها بشكل يومي هي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة مع الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

نعرض في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الجمعة 1-12-2023 وبيان درجات الحرارة المتوقعة من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم الجمعة 1-12-2023

يسود اليوم الجمعة طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على شمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وفي وقت الليل يتسم الجو بالبرودة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد في بيانها بتكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع بيان خبراء الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-12-2023



القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنها 24 15

دمنهور 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 13

نخل 22 6

كاترين 20 4

الطور 36 26

طابا 24 13

شرم الشيخ 28 13

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 22 13

السلوم 22 12

سيوة 20 7

رأس غارب 28 16

الغردقة 27 14

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 26 18

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 9

أسيوط 25 8

سوهاج 25 10

قنا 26 11

الأقصر 28 12

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 10

أبو سمبل 30 15