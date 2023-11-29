بالتزامن مع زيادة البرودة.. أكلات تمنحك الدفء في الشتاء

في كل شتاء، بين عشية وضحاها تقريبًا، تتحول معظم أنحاء مصر من الدفء والنسيم إلى التجمد التام، خاصة مع زيادة نسبة البرودة وهطول الأمطار الشديدة، وزاد البحث مؤخرًا حول الأطعمة التي تُناسب أجواء الشتاء ووتجعل الجسم دافئًا.

فيما يلي بعض الوجبات التي تُناسب فصل الشتاء وتُشعرك بدفء تام في أجواء البرودة الشديدة:

أكلات تمنحك الدفء في الشتاء

هناك طرق أخرى أكثر طبيعية للبقاء دافئًا في الشتاء، فبعض الأطعمة تولد الحرارة وتساعد على التغلب على انخفاض درجة الحرارة، وتسمى الحرارة التي تنتجها هذه الأطعمة في الجسم بالتوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي.

الحبوب التقليدية مثل الجوار والباجرا والشعير والشوفان والذرة لها خصائص تدفئة رائعة. البقوليات الكاملة مثل فول الصويا وغيره، مفيدة جدًا أيضًا في التخلص من القشعريرة.

التوابل والمشروبات الساخنة

إلى جانب توليد الحرارة، تحتوي التوابل مثل القرفة والزنجبيل والكركم والثوم والقرنفل والفلفل أيضًا على مواد كيميائية نباتية تعمل كمزيلات للاحتقان، وهي مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات. يعتبر الزنجبيل والثوم على وجه الخصوص من مضادات الاحتقان الرائعة ويحسنان الدورة الدموية.

المشروبات الساخنة هي بالتأكيد المفضلة لهذا الموسم، فإنَّ المشروبات الصحية ليس صحيًا من الناحية الغذائية فحسب، بل ستجعلك أيضًا تشعر بالشبع ويمنعك من تناول الوجبات السريعة.

تناول وجبة خفيفة من المكسرات غير المملحة والفواكه الجافة مثل اللوز والكاجو والزبيب والجوز والمشمش، فهي كثيفة من الناحية الغذائية وتستغرق وقتا أطول للهضم، مما يحافظ على شهيتك تحت السيطرة.

تناول الأطعمة المشوية والمحمصة التي تحفز الجسم على إنتاج حرارة إضافية، تجنب الإفراط في تناول الباكودا والسمبوسة المقلية.

الفواكه والخضروات الموسمية

تعد الفواكه والخضروات الموسمية، مثل الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والجزر واليقطين والأملا، مصادر رائعة للحديد والفولات والفيتامينات A وB المركب وC، التي تعزز المناعة وتكافح الفيروسات والبكتيريا التي تسبب العدوى.

التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل مشروبات الطاقة والقهوة والشاي، حيثُ إنَّ ارتفاع مستويات الكافيين في الجسم يسبب الجفاف.

ويعتبر الماء من أكثر العناصر الغذائية التي يتم إهمالها خلال فصل الشتاء. ارتشف الماء والعصائر والشاي الأخضر والقهوة على فترات منتظمة طوال اليوم لتبقي نفسك دافئًا ورطبًا.