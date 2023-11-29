مع دخول الشتاء.. سبب وطرق العلاج من الاكتئاب الموسمي

قال الدكتور محمد حمودة، مدرس واستشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، إنه مع دخول فصل الشتاء يصاب بعض المواطنين بالاكتئاب الموسمي، وسببه الأساسي قلة الضوء والتعرض للأشعة الشمس مع قصر مدة النهار.

وأضاف حمودة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن السبب في ذلك هو أن التعرض لأشعة الشمس يزيد الهرمون المسؤول عن النوم ويجعل الشخص لديه ميول للنوم، وفي نفس الوقت يقل فيتامين "د" المسؤول عن النشاط ما يعكر المزاج.

حقيقة ما يسمى بالاكتئاب الموسمي.. وطرق التغلب عليه

وأوضح مدرس واستشاري الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، أن في العلاج النفسي هناك طرق للعلاج بالضوء، وننصح المواطننن الذين يعانون من اكتئاب موسمي خلال فصل الشتاء أن يتعرضوا للضوء والخروج صباحا، لتحسين الحالة المزاجية، مع تناول العناصر التي تحتوي على فيتامين "د".