الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة 

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من الموضوعات التي يكثر البحث عنها مع التقلبات المناخية التي يشهدها فصل الخريف استعدادًا لبدء فصل الشتاء ما يجعل الكثيرين يرغبون في الاستعداد ليومهم وفق حالة الطقس التي تبينها هيئة الأرصاد الجوية.
 

نرصد في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد 26 نوفمبر 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

حالة الطقس اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023  
 

يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. 

 

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود نشاط للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. 

 

مع تزايد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً بنسبة حدوث (50% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

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 بيان درجات الحرارة اليوم 26 نوفمبر 2023 

القاهرة 25 17
العاصمة الإدارية 25 17
6 أكتوبر 26 16
بنها 25 17
دمنهور 25 17
وادي النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 25 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 24 16
دمياط 25 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 14
العريش 25 14
رفح 25 13
رأس سدر 26 16
نخل 24 05
كاترين 19 04
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 32 20
الإسكندرية 24 17
العلمين 24 17
مطروح 23 14
السلوم 21 13
سيوة 23 09
رأس غارب 31 18
الغردقة 31 19
سفاجا 31 18
مرسى علم 32 20
شلاتين 31 22
حلايب 30 22
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 24 12
بني سويف 24 11
المنيا 25 12
أسيوط 25 11
سوهاج 26 13
قنا 29 14
الأقصر 30 15
أسوان 32 16
الوادي الجديد 29 10
أبو سمبل 33 16
 

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