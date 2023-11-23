الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تشهد محافظات مصر استقرارًا في الأحوال الجوية، و مع استمرار الإحساس بالأجواء المائلة للبرودة صباحًا وفي فترات الليل وذلك وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لذلك نوضح درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس للاستعداد الجيد في هذه الأيام المائلة للشتوية بشكل أكبر من الخريفية. 

ونرصد في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 في محافظات مصر، وكذلك تفاصيل حالة الطقس اليوم، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

ننشر درجات الحرارة اليوم الخميس 23-11-2023 في محافظات مصر 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، خلال النهار.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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بيان درجات الحرارة اليوم الخميس 23 /11 /2023 

القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 27

6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 26

بنها الصغرى 16 والعظمى 26

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 25

كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

المنصورة الصغرى 16  والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 25

طنطا الصغرى 16 والعظمى 25

دمياط الصغرى 16 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 24

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

السويس الصغرى 17 والعظمى 26

العريش الصغرى 14 والعظمى 25

رفح الصغرى 14 والعظمى 24

 رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 25 

نخل الصغرى 10 العظمى 22

سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

الطور الصغرى 19 والعظمى 26

طابا الصغرى 16 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25

العلمين الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح الصغرى 14 والعظمى 26

السلوم الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة الصغرى 12 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29

حلايب الصغرى 20 والعظمى 28

أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27

الفيوم الصغرى 16 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 26

المنيا الصغرى 12 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 11 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

قنا الصغرى 14 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 28

أسوان الصغرى 14 والعظمى 28

الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 27

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27

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بعد التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم (فيديو)

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حالة الطقس.. ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

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