الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس .. ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

الامطار
الامطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس معتدل الحرارة غدا الأربعاء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وتكون الأجواء لطيفة على السواحل الشرقية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون مائلة للبرود في الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.
 

حالة الطقس اليوم 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة 

أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ستشهد وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت المقبل.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏‎350 OLA OSDI OJAI HECA LOV 25N HEDF E MA Cairo IR 10.8 Meteosat-11 05:50 Mon 20 Valid UTC on 20 Nov 2023 OEMK‎‏'‏‏
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

حالة الرياح و الأمطار خلال الأيام المقبلة 

 وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة، وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏‎Nicosia SYR Beirut MarsaMatruh Matruh Amman Siwa Oasis Cairo JORDAN Tabuk EGYPT Mut Luxor‎‏'‏‏
حالة الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة 

اقرأ أيضا: محافظة الغربية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

المدينةالعمظى الصغرى
القاهرة2616
العاصمة الإدارية2716
بنها2616
دمنهور2515
وادي النطرون2516
كفر الشيخ2416
المنصورة2416
الزقازيق2616
شبين الكوم2516
طنطا2516
دمياط2416
بور سعید2416
الإسماعيلية2715
السويس2617
العريش2514
رفح2414
رأس سدر2518
سانت کاترین208
الطور2619
طابا2416
الاسكندرية2515
العلمين2415
مطروح2614
السلوم2614
سيوة2412
رأس غارب2718
الغردقة2818
سفاجا2818
مرسى علم2819
شلاتين2919
حلايب2820
بني سويف2614
أسيوط2711
سوهاج2713
قنا2714
الأقصر2813
أسوان2814
الوادي الجديد2711
أبو سمبل2714
حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية شبورة مائية حالة الرياح الامطار

مواد متعلقة

محافظة الغربية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

نتنياهو: الخطوط العريضة لصفقة الأسرى "صعبة ومؤلمة"

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم في مصر بسوق الصاغة دون مصنعية

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس