حالة الطقس .. ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة حيث يسود طقس معتدل الحرارة غدا الأربعاء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وتكون الأجواء لطيفة على السواحل الشرقية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون مائلة للبرود في الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.



حالة الطقس اليوم 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ستشهد وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية في ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت المقبل.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حالة الرياح و الأمطار خلال الأيام المقبلة

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة، وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء