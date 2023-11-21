محافظة الغربية تستعد لاستقبال موسم الأمطار

تستعد محافظة الغربية بكل حرص لاستقبال موسم الأمطار، وذلك في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد المصرية من سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة، وأكد طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من استعداد المحافطة، لهذه الفترة الجوية الحرجة.

من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية، شدد طارق راشد رحمى على ضرورة مراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في تصريف المياه بشكل سريع وفعال، وقد تم ضخ مياه بشدة من خلال سيارات الحماية المدنية لتسليك البالوعات وتجنب حدوث أي انسدادات.

كما حذر المحافظ، المواطنين من الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، حيث تم نشر عدد من التعليمات والتوجيهات على صفحات الفيس بوك الخاصة بالمحافظة وصفحة المحافظة الرسمية على الإنترنت، تهدف هذه التوجيهات إلى توعية المواطنين وتوضيح ضرورة الحفاظ على سلامتهم وحياتهم خلال فترة الأمطار.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، على أهمية تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، وعدم تجاوز السرعة المحددة التي تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، كما دعا المواطنين إلى الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد بين السيارات لتجنب حوادث الانزلاق والاصطدام.

وأضاف المحافظ، أنه يجب على الجميع عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية لتجنب خطر الصعق الكهربائي. كما نصح المواطنين بعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب ركن السيارات تحت أو بالقرب من الأشجار التي قد تسقط خلال العواصف.

وناشد محافظ الغربية، المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات المذكورة، وذلك من أجل خلال موسم الأمطار، كما أكد على أهمية ارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال فترة المساء، حيث يمكن أن تكون الرؤية أقل في ظل ظروف الطقس السيئة.

وتعكس استعدادات محافظة الغربية لموسم الأمطار التزامها بسلامة المواطنين وحرصها على توفير بيئة آمنة أثناء الأحوال الجوية القاسية، وتأمل السلطات المحلية أن يلتزم المواطنون بالتوجيهات والتعليمات المقدمة، حيث يعد الالتزام بها مسؤولية مشتركة تسهم في الحفاظ على سلامة الجميع وتقليل المخاطر المحتملة.