الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بعد التقلبات الجوية التي شهدناها منذ أسبوع، بدأت الأحوال الجوية تستقر بشكل كبير.

الأرصاد توضح درجات الحرارة

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن  فرص سقوط الأمطار بدأت تتلاشى خاصة في بعض المناطق الساحلية، ومعظم مناطق الجمهورية، فضلًا عن اعتدال سرعات الرياح بشكل كبير، لكن يظل هناك انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار محسوسًا في فترات الليل المتأخر.

 

وتابعت أن درجات الحرارة في المناطق الشمالية تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية تصل إلى 19 درجة مئوية، وفي معظم أنحاء الجمهورية تكون الأجواء باردة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لكن فترات النهار الأجواء معتدلة تمامًا.

الأرصاد الأحوال الجوية درجات الحرارة الرياح بهيئة الأرصاد الجوية

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