لا يفوتك هذا المساء| تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل المحتجزين.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ICT27 يتصدر "إكس".. أبرز المعلومات عن أكبر مؤتمر مصري للتكنولوجيا

تصدر "معرض ICT 27" قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستعرض "الدستور" كل ما لا تعرفه عن أكبر مؤتمر مصري للتكنولوجيا والمعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4558194

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" مفاجأة بشأن حالة الطقس.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم مفاجآت بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت "غانم"، انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد أمس وكانت ذروتها اليوم الإثنين، على أن يبدأ غدًا الثلاثاء، استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4558249

تصفيات المونديال: كوت ديفوار وغينيا الاستوائية بالعلامة الكاملة على حساب جامبيا وليبريا

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب جامبيا 2 -0 خلال المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين في دار السلام في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4558301

المحافظات تكتسى بـ«الذهب الأبيض».. إقبال على شراء الأقطان بالخارج.. و«طويل التيلة» يتخطى 18 ألف جنيه

سعادة كبيرة سيطرت على مزارعى القطن بعدما ارتفعت أسعار شرائه بشكل غير مسبوق، إذ تخطى السعر بالوجه القبلى ١٢ ألف جنيه، وفى الوجه البحرى وصل إلى ١٨ ألفًا، بفضل المنظومة الحكومية لتسويق القطن، وجهود مراكز البحوث لإنتاج أصناف مقاومة للحرارة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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"القاهرة الإخبارية": تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين.

وأضافت القناة أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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مالك السفينة المختطفة: احتجاز جالاكسى ليدر انتهاك لحرية الملاحة

أفادت وكالة رويترز عن مالك السفينة المختطفة، بأنه تم فقد الاتصال بالسفينة، قائلًا إن احتجاز "جالاكسي ليدر" انتهاك لحرية الملاحة، وفق ما أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانًا هددت فيه باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لعقار منهار فى بورسعيد (صور)

أجرت النيابة الإدارية ببورسعيد- القسم الأول، صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم (٨) تقاطع شارع السلطان محمود وشارع بنما، بدائرة حي شرق بمحافظة بورسعيد، والذي انهار جزئيًا مساء أمس الأحد الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠٢٣؛ ما أسفر عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة، بناءً على توجيهات معالي المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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