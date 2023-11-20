ICT27 يتصدر "إكس".. أبرز المعلومات عن أكبر مؤتمر مصري للتكنولوجيا

تصدر "معرض ICT 27" قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع انطلاق المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستعرض "الدستور" كل ما لا تعرفه عن أكبر مؤتمر مصري للتكنولوجيا والمعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط.

وانطلقت مساء الأحد فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت رعاية الرئيس السيسي ويشارك في الحدث، الذي تنظمه منظمة المعارض التجارية الدولية، 5 وزارات هى: التعليم، الصحة، التعليم العالي، العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعرض المعرض إنجازات القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية في مجال التكنولوجيا.

تعد النسخة السابعة والعشرون من معرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023، على الرغم من - أو ربما بسبب - التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بأن تكون جولة مذهلة من الحدث التكنولوجي الرائد لأفريقيا والشرق الأوسط.

يقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر بمشاركة أكثر من 500 شركة إقليمية ودولية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

ينعقد معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 23 - وهو شاهد ومحفز للتغيير في المنطقة منذ أكثر من 26 عامًا - تحت شعار "اصنع الفرق... كن الفرق"، مخاطبًا جميع المهتمين بالتحول أو الذين يعملون على تغيير مجتمعنا. المجتمعات، لبناء قضاياها الخاصة في السعي إلى إحداث الفرق، من خلال كونها الفرق.

ويتميز معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 بمجموعة من القضايا الأساسية في عدة مجالات تهم جميع الأطراف، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الصناعات فائقة الضخامة. حلول مراكز البيانات والحلول السحابية الهجينة والحوسبة المتطورة.

وتناقش ندوات ومؤتمرات كايرو آي سي تي 2023 أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبراني والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والناشئة عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية في مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني المصرفي، والتوقيع الإلكتروني والرقمي حلول في تمكين التحول الرقمي ومستقبل الاتصالات الفضائية والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

بالتوازي مع الدورة السابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023، تقام النسخة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (PAFIX) تحت رعاية البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى النسخة الثامنة من ساحة الابتكار ومنتدى الابتكار