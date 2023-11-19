رئيس الوزراء يشهد انطلاق الدورة 27 من معرض كايرو أي سي تي لتكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، انطلاق فعاليات الدورة الـ ٢٧ من معرض Cairo ict لتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة عدد من المسؤولين .

وعقب الافتتاح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من أجنحة المعرض، واستمع لشرح من الشركات المشاركة، حول منتجاتهم وما يستهدفونه خلال المعرض، والتي أكد أغلبها عزمه توسيع نشاطها التكنولوجي، وتعاونها مع الجهات الحكومية في تحويل الأموال وعمليات الميكنة.

يشارك فى المعرض 5 وزارات هي: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

التحول الرقمي

جدير بالذكر أن هناك طفرة تنموية كبيرة يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة، لخلق مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي، ومحاربة الفساد، والأمن المعلوماتي، فضلًا عن مراعاة البعد الاجتماعي من خلال عدد من المبادرات الخاصة ببناء الإنسان المصري لتوفير فرص تدريب لتأهيله لدخول سوق العمل ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محليًا ودوليًا، وذلك وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بهذا الأمر.

ويدلل على ذلك ما أبرزه تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بأن هذا القطاع يعد أعلى قطاعات الدولة نموًا فترة جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019/2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018/2019، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019/2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018/2019.

وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، بينما زادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35%، حيث وصلت لـ 48.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه عام 2018/2019.