الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مالك السفينة المختطفة: احتجاز جالاكسى ليدر انتهاك لحرية الملاحة

جالاكسى ليدر
جالاكسى ليدر

أفادت وكالة رويترز عن مالك السفينة المختطفة، بأنه تم فقد الاتصال بالسفينة، قائلًا إن احتجاز "جالاكسي ليدر" انتهاك لحرية الملاحة، وفق ما أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت القوات البحرية التابعة لجماعة الحوثي قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانًا هددت فيه باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال البيان إن هذا الأمر جاء انطلاقًا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، ونظرًا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية، واستجابة لمطالب الشعب اليمني ومطالب الشعوب الحرة، ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.

مالك السفينة المختطفة جالاكسي ليدر الحوثي جماعة الحوثي القاهرة الإخبارية

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