اليابان تدين استيلاء الحوثيين على حاملة المركبات "جالاكسي ليدر"

أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لاستيلاء الحوثيين اليمنيين على حاملة المركبات "جالاكسي ليدر" التي تديرها شركة "نيبون يوسن كيه كيه" اليابانية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي، إننا ندين بشدة احتجاز السفينة، مضيفا أن الحكومة اليابانية تعمل مع الدول المعنية، ومنها إسرائيل، لحث جماعة الحوثي على إطلاق سراح السفينة وأفراد طاقمها قريبا، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال ماتسونو إنه لا يوجد يابانيون على متن سفينة الشحن.

وأضاف ماتسونو: سنرد حسب الحاجة بالتعاون مع الدول المعنية، بناء على تطورات الأوضاع.

وشكلت شركة "نيبون يوسن" اليوم الاثنين فريق عمل للتعامل مع الحادث، وكثفت الشركة جهود جمع المعلومات، بما في ذلك سلامة أفراد الطاقم المكون من 25 فردا على متن حاملة السيارات "جالاكسي ليدر"، المملوكة لشركة بريطانية.

وقال مسئول العلاقات العامة في شركة "نيبون يوسن" إن الشركة المالكة أبلغته ليل الأحد، أنه تم الاستيلاء على "جالاكسي ليدر" خلال توجهها إلى الهند.

المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيى سريع يعلن استيلاء القوات على سفينة إسرائيلية

وأمس أكد المتحدث العسكري باسم الحوثي يحيي سريع، أن القوات البحرية الحوثية استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وقال سريع في كلمة متلفزة قواتنا البحرية نجحت في الاستيلاء على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وأكد سريع أن عمليات جماعة الحوثي لا تهدد سوى السفن الإسرائيلية والمملوكة للإسرائيليين، على حد قوله.

وشدد على أن تلك العمليات العسكرية تأتي انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحقه.

وجدد سريع التحذير لكافة السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتعامل معها بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وكانت وسائل إعلام عربية وعبرية نقلت تقارير حول اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

من ناحيته، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن تكون السفينة التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية أو على متنها أي إسرائيليين.