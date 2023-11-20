وول ستريت جورنال: نتنياهو يريد إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين القطاع ومستوطنات غلاف غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، أن واشنطن تحث إسرائيل على تأجيل هجماتها على جنوب غزة لحين يتم التوصل إلى خطط لحماية المدنيين.

إسرائيل تحول تركيز ضرباتها إلى جنوب غزة

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تحول تركيز ضرباتها إلى جنوب غزة، حيث من المرجح أن تواجه أصعب مرحلة في الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع.

القوات الإسرائيلية نجحت في السيطرة على شمال غزة

وأوضحت الصحيفة، عن ضباط ومحللين إسرائيليين رفيعي المستوى، القول إن القوات الإسرائيلية نجحت إلى حد كبير في السيطرة على شمال غزة، على حد قولهم، لكنهم ذكروا في الوقت ذاته أن "إسرائيل لم تتمكن من تدمير القدرات العسكرية لحماس سوى بشكل جزئي، ولم تأسر أو تقتل العديد من كبار قادة الحركة".

وكانت الصحيفة ذاتها، قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مسئولين أمريكيين وأوروبيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يكافح لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات تعتقد واشنطن أنها يمكن أن تساعد في منع تصعيد الصراع في غزة، مما أدى إلى توتر العلاقة بين الحليفين.

وأوضح المسئولون الأمريكيون أن المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا مع استمرار رفض نتنياهو فترات هدنة أطول.

وأضافوا أن إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد مع تزايد زخم الصور الواردة من غزة، في إشارة إلى صور المجازر التى ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتابعوا أن مسئولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لإسرائيل.

خطط إسرائيل النهائية بشأن القطاع

ونوهت الصحيفة بأن واشنطن أعربت للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة وخطط إسرائيل النهائية بشأن القطاع.

وأوضحت أن حكومة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين القطاع ومستوطنات غلاف غزة بعد الحرب.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت في إحصائية غير نهائية، أكثر من 12،200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.