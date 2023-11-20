وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يزورون الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لبحث أزمة غزة

صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن عدد من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدؤون زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تركز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية، والتى تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة

وتأتي زيارة الوفد الوزاري العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.