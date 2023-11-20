الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر تطالب مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

طالب سامح شكرى وزير الخارجية، مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية.

وقال شكري، إن “حماية الشرعية الدولية مسؤولية مجلس الأمن، ونتطلع نتطلع لدور القوى العظمى في وقت الحرب في غزة”.

 

زيارة الوفد الوزارى العربي 


جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة “العربية-الإسلامية”، والتى تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

وتأتى زيارة الوفد الوزارى العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة “العربية- الإسلامية” الأخيرة؛ بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

سامح شكري الشرعية الدولية مجلس الأمن

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