الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين.

وأضافت القناة أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين. 

ضغوط أمريكية لإتمام الصفقة

وقال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة منذ فترة ليست بالقليلة في مفاوضات ومساعٍ لإطلاق سراح بعض المحتجزين لدى حركة حماس، ووسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن صفقة تبادل أسرى سيتم بموجبها الإفراج عن 50-80 محتجزا، مقابل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وأضاف جبر، في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تقول من جهتها إنها لن تفرج عن الأسرى لديها في السجون الإسرائيلية، إلا بعد الإفراج عن المحتجزين لدى حماس أولا، والولايات المتحدة تعتمد في ذلك على مجموعة من الشركاء الإقليميين والدول التي لها نفوذ لدى حركة حماس؛ من أجل دفعها للموافقة على هذه الصفقة.

القاهرة الإخبارية تل أبيب الضوء الأخضر صفقة تبادل محتجزين ضغوط أمريكية

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