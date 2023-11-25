السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة| تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار
أمطار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا الأحد، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليـلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 نشاط الرياح المثيرة للرمال

ويكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء غدا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ويشهد  البحر المتوسط اضطراب في الملاحة البحرية وتكون سرعة الرياح من ( 65: 80 كم / س) وارتفاع الموج من (3: 5 متر)

حالة الطقس حتى مطلع ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويشهد البحر المتوسط  اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح من ( 60: 70 كم / س) وارتفاع الموج من (3: 4 متر).

كفر الشيخ تنصح المواطنين بتجنب الأنشطة البحرية والطرق السريعة بسبب الطقس

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تواجد شبورة مائية قد تعيق الرؤية للسائقين في هذه الطرق في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وذلك من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الأول من شهر ديسمبر المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة: العظمى 25  الصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى  25 الصغرى  17

بنها: العظمى      25 الصغرى  17

دمنهور: العظمى 25 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 25الصغرى  16

كفر الشيخ: العظمى 24 الصغرى 16

المنصورة: العظمى 25الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 25 الصغرى  17

شبين الكوم: العظمى 25 الصغرى  16

طنطا: العظمى 24 الصغرى  16

دمياط: العظمى 25 الصغرى  17

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