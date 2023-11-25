الأرصاد تكشف لـ "الدستور" تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هناك غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والذي يعمل على حجب جزء كبير من آشعة الشمس، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها.

وحذرت الأرصاد الجوية، على السادة الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل.

الأرصاد الجوية تكشف لـ "الدستور" تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية تكشف لـ "الدستور" تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الأيام المقبلة

الأرصاد الجوية تكشف لـ "الدستور" تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الموقعة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023، حيث تشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بمعظم محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في تصريح خاص لـ “الدستور”، تشهد المحافظات طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وأكدت على أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية، وذلك بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية وهي مرتفعة في درجات حرارتها، ومن المتوقع غدًا أن تعود معدلات درجات الحرارة لمستواها الطبيعي، لأن اليوم السبت المحافظات تشهد إنخفاض مؤقت مع استمرار نشاط رياح المثيرة للرمال والأتربة وسيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأوفقية غدًا الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.

وحذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس والانخداع فى الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة، وضرورة ارتداء الملابس الخريفية خلال ساعات النهار وارتداء جاكت عند الخروج فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة