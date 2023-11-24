الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

الطقس
الطقس

شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية تغيرا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، لذلك يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها المواطنين، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات، وتشهد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم الجمعة 24-11- 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

 

درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر

شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

– القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

– السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

– جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

– شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

– جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية

 

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر

شبورة مائية  من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.

– القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

– السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

– جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

– شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

– جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

– القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

– السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

– جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

– شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

– جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 15 درجة مئوية.

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