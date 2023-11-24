الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الجمعة 24-11- 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تسيطر الأجواء المعتدلة نهارا على اغلب أنحاء الجمهورية، ليكون الطقس دافئ نهارا مائل للبرودة ليلًا، و تعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 24-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم  

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن يكون الطقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، دافئا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلًا على كافة الأنحاء.

و تنشط اليوم الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بإغلاق الشبابيك والأبواب جيدًا لتجنب دخول الأتربة، كما ناشدت قيادة السيارات بتوخي الحذر عند القيادة على الطرق الصحراوية والطرق ذات الرمال الناعمة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 

القاهرة الكبرى

العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

طنطا

العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

دمنهور

العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

شبين الكوم

العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية.

بورسعيد

العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

الإسماعيلية

العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

السويس

العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

العريش

العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

رفح

العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

حالة الطقس .. ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

شمال سيناء

العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب سيناء

العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

الغردقة

العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

مرسى علم

العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

أسوان

العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

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