الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

نشاط الرياح المثيرة للرمال

وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخلٌج السويس وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، كما تسود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 18

دمنهور 28 18

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 17

دمياط 27 18

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 28 14

السويس 28 15

العريش 28 14

رفح 27 14

رأس سدر 28 18

نخل 28 06

كاترين 22 05

الطور 27 15

طابا 26 16

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 29 17

العلمين الجديدة 29 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 25 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 19

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 29 21

حلايب 29 21

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 29 15

بني سويف 29 13

المنيا 29 12

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 30 16

الأقصر 31 15

أسوان 32 17

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 33 16