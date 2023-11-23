الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تعلن خريطة طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية المتوقعة

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس بالمحافظات، مُشيرة إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 2:3 درجة مئوية).

وذكرت الهيئة في بيانها أنَّه يسود البلاد خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على اغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

كما أشارت الهيئة إلى أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة حدوث (20% تقريبا).

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل طقس الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة

أتربة عالقة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

وفيما يلي تفاصيل بيان الهيئة العامة للأرصاد لخريطة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المُقبلة

السبت 25 نوفمبر 2023

نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأثربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة.

تربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

الأحد 26 نوفمبر 2023

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40% تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60: 70 كم / س) وارتفاع الموج من (3): 4.5 متر).

الإثنين 27 نوفمبر 2023

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40-60 % تقريبا).

نشاط رياح  على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (50 60 كم / س) وارتفاع الموج من (3): 4 متر).

الثلاثاء 28 نوفمبر والأربعاء 29 نوفمبر 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من (4 إلى 8 صباحًا تقريبا).

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة

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