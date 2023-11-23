الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل طقس الجمعة والظواهر الجوية المتوقعة

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم، إنَّه يسود البلاد غدًا الخميس طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وتوقعت "غانم" أن تسجل العظمى على القاهرة  ٢٦ درجة مئوية، مؤكدة أنَّ الأجواء تظل مائلة للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على شبورة مائية تتكوّن صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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عودة استقرار الأحوال الجوية

وأوضحت غانم في تصريح خاص لـ"الدستور": "ما زلنا في فصل الخريف، والذي لم يتبق فيه سوى أيام معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المُقبلة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، غلى أنَّ البلاد شهدت عودة استقرار الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء الماضي، متوقعة تحسن الأجواء بشكل كبير خلال الأيام المُقبلة، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

 

بداية فصل الشتاء في مصر

وأضافت "غانم" أنَّ بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر ستكون في نهاية شهر دسيمبر، مشيرة إلى أن الشتاء سيكون خلال شهري يناير وفبراير.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة لقائدي المركبات تحذيرًا هامًا من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب، على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية، وتتسبب في ضعف الرؤية.

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