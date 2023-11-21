"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عودة الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع أجواء مائلة للبرودة صباحًا وأثناء فترات الليل.

ومع عودة استقرار الأحوال الجوية، إلا أنَّ خبراء الأرصاد نصحوا المواطنين باصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل .

أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيثُ متوقع فرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم في تصريح سابق لـ"الدستور": إننا ما زلنا في فصل الخريف، والذي لم يتبق فيه سوى أياما معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أنَّه بداية من اليوم الثلاثاء تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية.

وأوضحت أن فصل الشتاء أصبح على الأبواب، وبالتالي سيكون ارتفاع درجات الحرارة ليس بمعدل الأيام السابقة، إذ تكون منخفضة بارتفاع نسبة البرودة والدخول إلى فصل الشتاء.

وتتمثّل الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأيام المقبلة، في الشبورة المائية المؤثرة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.