الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف للدستور محافظات معرّضة لخطر السيول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد عودة استقرار الأحوال الجوية وبداية فصل الشتاء رسميًا في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إننا ما زلنا في فصل الخريف، حيثُ بدأ النصف الثاني من الفصل الخريفي، والتي لم يتبقى فيه سوى أيام معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد.

 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريح خاص لـ"الدستور" أنَّه بداية من اليوم الثلاثاء، تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية. 

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بداية فصل الشتاء رسميًا

وأضافت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنَّ بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر سيكون في نهاية شهر دسيمبر (12)، مُشيرة إلى أنَّ الشتاء سيكون خلال شهري واحد واثنين.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أنَّه من المتوقع في بعض الأيام المُقبلة حدوث تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، نتيجة الخالة الطبيعية المتغيرة والتي ترصدها محطات الرصد بهيئة الأرصاد الجوية.

 

وتابعت على أنَّ فصل الشتاء أصبح على الأبواب، وبالتالي سيكون ارتفاع درجات الحرارة ليس بمعدل الأيام السابقة، إذ تكون منخفضة بارتفاع نسبة البرودة والدخول إلى فصل الشتاء.

 

مناطق ومحافظات معرضة للأمطار

وعن المناطق والمحافظات المعرضة للأمطار خلال الفترة المُقبلة، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّها تنحصر على أغلب المناطق في السواحل الشمالية. 

 

وأوضحت، أنَّه متوقع سقوط كميات خفيفة من الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم.

 

وعند بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر، فأكدت "غانم" أنَّ المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق في السواحل الشمالية، هي المعرضة إلى الأمطار الرعدية وفقًا لطبيعة الأجواء.

 

كما تكون المناطق الجبلية أيضًا ضمن المناطق المعرضة للأمطار الرعدية والتي قد تصل إلى حد السيول، نتيجة تكوّن المياه فيها وانحصارها، ممَّا يجعلها واسطة لحدوث أمطار شديدة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الأحوال الجوية الامطار درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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