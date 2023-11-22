أتربة عالقة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة على أتربة عالقة خلال فترة النهار تنتهي بأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكُبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم.

ويسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة فرص لسقوط الأمطار المتفاوتة والخفيفة على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة والسواحل، ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لقائدي المركبات تحذيرًا هامًا من الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل إلى حد الضباب، على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية، وتتسبب في ضعف الرؤية.

فيما أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم في تصريح خاص لـ"الدستور": ما زلنا في فصل الخريف، والذي لم يتبق فيه سوى أيام معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المُقبلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، عودة استقرار الأحوال الجوية بداية من أمس الثلاثاء، حيثُ تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "غانم" أنَّ بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر ستكون في نهاية شهر دسيمبر، مشيرة إلى أن الشتاء سيكون خلال شهري يناير وفبراير.