الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف طقس الخميس والظواهر الجوية المتوقعة

الطقس في الإسكندرية
الطقس في الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس على جميع أنحاء الجمهورية.

وذكرت الهيئة إنَّه يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة، على شبورة مائية كثيفة تصل إلى حدّ الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم في تصريح خاص  لـ"الدستور": إننا ما زلنا في فصل الخريف، والذي لم يتبق فيه سوى أياما معدودة، ومتوقع أن يعود الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المُقبلة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة، عودة استقرار الأحوال الجوية بداية من أمس الثلاثاء، حيثُ تتحسن الأجواء بشكل كبير، وتتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المناطق وانحسار سقوطها فقط في السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 26 16

دمنهور 25 15

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 24 16

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 26 18

نخل 24 08

كاترين 20 08

الطور 26 16

طابا 24 16

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 23 13

مطروح 25 13

السلوم 22 13

سيوة 23 10

رأس غارب 27 18

الغردقة 30 18

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 29 15

أبوسمبل 29 14

الأرصاد طقس الظواهر الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الارصاد درجات الحرارة

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