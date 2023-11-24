الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": ارتفاعات مؤقتة فى درجات الحرارة.. وتحذيرات من الأتربة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أننا سنشهد ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة اليوم وغدًا.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تُسجل 27 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى درجات في أغلب محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الملوثات في طبقات قريبة من سطح الأرض، وبالتالي نشعر بارتفاع في درجات الحرارة.

"الأرصاد": أجواء خريفية مائلة للحرارة خلال فترات النهار

وتابعت: أن الأجواء ستكون خريفية مائلة للحرارة خلال فترات النهار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر سنشهد مزيدًا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة والإحساس بالبرودة؛ لأننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية تنخفض حرارتها بشكل كبير خلال فترات الليل وبالتالي نشعر أكثر بالأجواء الباردة في معظم محافظات الجمهورية.

وأردفت: "هناك اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية الذي يؤدي لشعورنا ببعض الأتربة العالقة خلال فترة النهار في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة".

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