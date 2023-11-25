حالة الطقس اليوم السبت 25-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة مع انخفاض درجات الحرارة ورغبة الملايين من كافة سكان المحافظات في التأقلم مع طبيعة الحالة المناخية مع شهور فصل الخريف والتغييرات الجوية.



حالة الطقس اليوم السبت 25-11-2023

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية في بيانها اليومي عن حالة الطقس اليوم السبت 25-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات حيث أكد الخبراء على طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

فيما يسود طقسا مائلا للبرودة خلال ساعات الليل خاصة الساعات المتأخرة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح الخبراء من خلال الصور الملتقطة من خلال الأقمار الصناعية على وجود شبورة مائية على الطريق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.